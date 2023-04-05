Перетягивание каната. Удивительная история бывшего олимпийского вида спорта

Чемпионами Игр были команда полиции и смешанная сборная двух стран.

В олимпийской программе много необычных видов спорта, присутствие которых вызывает вопросы. Хотя раньше было еще оригинальнее — стрельба по голубям, турнир по искусству, гонки таксистов... Что касается еще одной олимпийской дисциплины далекого прошлого — перетягивания каната, то это невероятно популярный вид спорта. Наверняка, каждый из нас хотя бы раз участвовал в такой забаве. Но только спортом мы его сегодня особо и не считаем. Однако у перетягивания каната есть свои национальные федерации, чемпионат мира, и его фанаты мечтают о возвращении олимпийского статуса. Есть ли шанс?

Только британцы на пьедестале

Сейчас перетягивание каната — самостоятельный вид спорта. Но изначально его воспринимали как дисциплину из легкой атлетики. В таком формате перетягивание каната и было представлено на летних Олимпийских играх целых 20 лет. Олимпийских чемпионов выявили пять раз в 1900, 1904, 1908, 1912 и 1920 годах. Причем участвовали клубные команды, и от каждой страны их могло быть несколько. Так, в 1904 году весь пьедестал забрали спортсмены из США, а в 1908-м — британские атлеты. Забавный факт — перетягивание каната в Великобритании было частью программы подготовки полиции. Поэтому за чемпионство боролись между собой наряды полиции Ливерпуля и Лондона. Выиграли столичные «перетягивальщики». Третьими стали атлеты из команды британских спецслужб — подразделения «К». Ездили на Олимпиаду и сборные официантов. Но и это не самое удивительное. Регламент позволял собирать в команду спортсменов из разных стран.

Собственно, первыми олимпийскими чемпионами как раз и стали участники смешанной сборной из Франции, Швеции и Колумбии. Изначально командные соревнования по перетягиванию каната зародились в Англии. Затем их подхватили в Шотландии, Швеции и в других европейских странах с большими традициями мореплавания. С корабельным делом этот спорт связан напрямую. Во времена эпохи Возрождения команда моряков должна была вместе тянуть канаты в едином темпе, чтобы поправлять паруса во время морского похода. Тянуть мачты нужно было даже во время сражения с вражеским флотом! Поэтому команде требовались постоянные тренировки, которые постепенно превращались в полноценные соревнования. Интерес к перетягиванию каната был и у сухопутных офицеров, которые заметили, что через такое упражнение британские солдаты смогут поддерживать хорошую спортивную форму во время длительных морских путешествий из Англии в Индию и обратно. Но затем соревнования стали проводить уже и на земле.

Соревнования по перетягиванию каната на Олимпиаду в 1908 году. Фото Getty Images

Причины исключения из олимпийской программы

Вторая теория происхождения перетягивания каната — азиатская. Подобные соревнования описывались в эпосах многих народов современных Китая и Таиланда. Местные жители рассматривали эту спортивную дисциплину как элемент в борьбе с темными силами. Противоборствующие стороны обычно символизировали добро и зло. Были и другие вариации, например, одна команда представляла дождь, а вторая — засуху. Таким образом наши предки пытались прогнозировать будущее. Если побеждала команда, представляющая злые силы, то люди ждали беды. В Азии до сих пор спортивные события проходят с религиозным подтекстом. Считается, что соревнования в начале года повышают вероятность удачного урожая. Поэтому во многих странах региона существует настоящий культ перетягивания каната. Во Вьетнаме, Камбодже, Корее и на Филиппинах перетягивание каната — официальный объект всемирного культурного нематериального наследия как неизменный атрибут народных гуляний.

Так или иначе, на Олимпиадах перетягивание каната было одной из самых массовых и популярных дисциплин. Так что причиной исключения был точно не недостаток интереса. Наоборот, интерес только рос и с каждым следующим годом отмечалось все больше и больше участников. Тем не менее от перетягивания каната открестилась легкая атлетика. Зарождавшаяся в те годы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) посчитала неуместным присутствие данной дисциплины в своих рядах.

Так получилось, что вид спорта остался без управляющей организации. На долгие годы о перетягивании каната как о серьезной спортивной дисциплине банально забыли, он стал сугубо фестивальным спортом. Однако в 1960-м была создана Международная федерация перетягивания каната. В англоязычном мире этот вид спорта называют Tug of war. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, фраза первоначально означала «решающее состязание, настоящую борьбу или драку, жестокую борьбу за превосходство».

Соревнования по перетягиванию каната на Олимпиаду в 1908 году. Фото Getty Images

Соревнования на Всемирных играх

И вот только с середины XIX века это устойчивое словосочетание стали использовать как термин для обозначения спортивных соревнований между двумя командами, которые тянут за противоположные концы веревки. До этого широко использовалось французское наименование Tir ? la corde. Поэтому, собственно, и федерация называется TWIF — Tug of War International Federation. Однако хоть этот спорт и представлен массово во многих странах, участники не спешили организовывать национальные федерации и вступать в международную, так как все еще сильны были предрассудки. В Советском Союзе, к примеру, перетягивание каната было обязательной частью программы по физкультуре в школе и университете, в военном деле, при подготовке пожарных, полицейских и спасателей. Проводили всесоюзные спартакиады, городские праздники всегда включали в себя турниры по перетягиванию каната. Только вот систематическая работа не велась — как отдельный спорт дисциплину никто не воспринимал.

Не существовало и сборной, которая могла бы поехать на чемпионат мира. Официально перетягивание каната признали полноценным видом спорта уже в независимой новой России в 2006 году. Тогда была создана профильная национальная федерация, которую через год приняли в международную. Всего в TWIF сейчас 72 страны-участницы. В состязаниях выступают не только суверенные государства. Среди членов есть и национально-культурные автономии, такие как Страна Басков, Уэльс или Нормандские острова и Джерси. Раз в два года проходит чемпионат мира. Ближайший ЧМ пройдет в Швейцарии в конце лета и, увы, видимо, также без участия России — перетягивание каната сейчас развивается строго в орбите общего спортивного движения. Сегодня TWIF вновь находится в списке возможных кандидатов на олимпийский статус. Соревнования по перетягиванию каната проходят в рамках Всемирных игр — соревнований по традиционным видам спорта, которые не входят в формат классических Олимпиад.

Соревнование по перетягиванию каната на Олимпийском стадионе в Лондоне. Фото Getty Images

Гендерная нейтральность — аргумент для МОК

Для МОК Всемирные игры — один из инструментов для оценки перспективы вида спорта на практике без особых для себя имиджевых рисков. Ближе всего к возвращению на Олимпиаду перетягивание каната было в конце нулевых, когда эту идею активно лоббировали организаторы Игр 2012 года в Лондоне. Тогда не получилось, однако перспективы у этого вида спорта весьма оптимистичные. Это очень доступная, понятная и увлекательная игра, которая интересна как участникам, так и зрителям. И что важно в наше время — гендерно-нейтральная. В соревнованиях принимают участие смешанные коллективы, в настоящее время женщины участвуют в перетягиваниях каната разве что не чаще, чем мужчины. Чем не аргумент для МОК? Так, помимо женских и мужских соревнований, очень популярными становятся состязания «4+4» с равным составом участников по гендеру. Развивается и дисциплина поединков «один на один».

Согласно официальным правилам классического перетягивания каната по TWIF, восемь участников каждой из команд, чей общий вес не должен превышать максимального для данной весовой категории, располагаются у разных концов каната. Его длина — 33,5 метра, а окружность от 10 до 12,5 сантиметра. Посередине каната отмечают центральную точку. От нее в четырех метрах по две боковых отметки. Перед началом матча команды встают таким образом, чтобы центральная отметка находилась ровно над проведённой на земле чертой. По сигналу судьи обе команды начинают тянуть канат, стараясь, чтобы ближайшая к соперникам отметка пересекла черту на земле. То есть главная задача — перетянуть канат к себе на 4 метра. Для победы достаточно и ошибки соперников. Например, если кто-то из противоположной команды сядет или упадет. При этом запрещены ботинки с шипами, перчатки или замены.