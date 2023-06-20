«Нарушила политическую нейтральность». Скандал с погонами на звезде немецкого спорта

Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн своим внешним видом и выступлением шокировала немецкую политическую элиту.

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн вот уже несколько десятилетий является заметной фигурной в мировом спорте. Пять золотых медалей Олимпийских игр, запутанный допинговый скандал и рекордная по продолжительности спортивная карьера, которую Пехштайн продолжает и в возрасте 51 год. Но сейчас в Германии Клаудию обсуждают отнюдь не за ее спортивные достижения — она шокировала общественность и представителей политической элиты своим выступлением на политическом мероприятии ХДС в униформе федерального полицейского, да еще и сделала в своей речи акцент на семейных ценностях и жесткой борьбе с нелегальной миграцией. Разгорелся громкий скандал.

Фото Global Look Press

Фантастически долгая карьера

Безусловно, Пехштайн — легендарная личность в мировом спорте. В 16 лет она стала призером чемпионата мира среди юниоров, в 19 — выиграла бронзовую медаль на дистанции 5000 м на Олимпийских играх 1992 года во французском Альбервилле. На четырех последующих Олимпиадах Клаудия завоевала в общей сложности пять золотых медалей, кроме того, в ее активе шесть побед на чемпионатах мира (пять на отдельных дистанциях и одна в классическом многоборье).

Наград могло быть и больше, не получи в 2009 году Пехштайн двухлетнюю дисквалификацию за аномальные изменения показателей крови. Как следствие, немка пропустила Олимпиаду-2010 в Ванкувере. Хотя сама конькобежка с обвинениями и наказанием категорически не согласилась, пусть ее апелляция в Спортивный арбитражный суд Лозанны и была отклонена. Тем не менее, по уверениям Пехштайн и согласных с ней врачей, причиной аномальных показателей крови был вовсе не допинг, а наследственная болезнь крови.

Как бы то ни было, Пехштайн после окончания дисквалификации не просто вернулась в спорт в возрасте под сорок лет, она продолжила выступать на высоком уровне. В 2017-м за несколько дней до своего 45-летия она выиграла медаль чемпионата мира, а в феврале 2022-го в Пекине стала первой в истории спорта женщиной, принявшей участие в восьми Олимпиадах (а могла бы, напомним, в девяти). В январе этого года конькобежка вновь выиграла чемпионат Германии, а в марте 51-летняя Пехштайн попала в топ-10 на чемпионате мира.

Традиционные ценности

Параллельно Клаудия продолжала службу в федеральной полиции, которая спасала ее от депрессии еще во время дисквалификации. В силу своей популярности она стала заметной персоной в Германии, поэтому неудивительно, что Пехштайн в минувшую субботу в Берлине выступила на мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) — одной из ведущих немецких политических партий. Причем произвела фурор, став центральной фигурой обсуждения немецких СМИ.

Дело в том, что Клаудия вышла на трибуну в униформе федерального полицейского, в мундире и погонах, что, по мнению ее влиятельных критиков, было совершенно недопустимо. Пехштайн вменили в вину то, что, появившись в мундире, она нарушила принципы политического нейтралитета и политической умеренности. «В публичных выступлениях абсолютно необходимо, чтобы обязательство нейтралитета государственных служащих никогда не вызывало сомнений. Поэтому я советую не ходить на партийные мероприятия в форме», — заявил, в частности, председатель консервативного полицейского союза DPolG Райнер Вендт, чью цитату приводит Yahoo!sport.

Возможно, Пехштайн в униформе не произвела бы такого фурора, если бы не содержание ее речи. Помимо непосредственно спортивной тематики (конькобежка выступила за развитие школьного и клубного спорта) она сделала акцент и на популярные в Германии политические темы. Причем, что называется, пошла против тренда. В частности, призвала ХДС сосредоточиться на традиционном семейном образе, заявив, что дети хотят маму и папу, а также заявила о необходимости добиться депортации из Германии нелегальных иммигрантов и лиц, которым было отказано в убежище. «Люди, особенно пожилые и женщины, хотят пользоваться общественным транспортом без боязни», — отметила Пехштайн.

Фото Global Look Press

Некоторые политики ХДС уже осудили ее за такие высказывания, да и еще и в мундире. При этом глава ХДС Фридрих Мерц назвал само выступление Пехштайн блестящим. Сама она также не стала молчать в ответ на критику в своей адрес. По ее словам, она не является членом ХДС, а была на мероприятии как гость этой политической партии в качестве спортсменки, государственного служащего и сотрудника федеральной полиции.

Как конькобежка рассказала Bild, в соответствии с уставом полицейской службы ношение униформы вне службы разрешено. По крайней мере, прямого запрета на ношение формы на партийных мероприятиях нет, она консультировалась по этому поводу с начальством и получила добро. «Я горжусь тем, что проработала 30 лет офицером федеральной полиции. Для меня большая честь носить эту форму. Я бы надела ее снова», — заявила Пехштайн.

Не исключено, что при желании теперь она может начать политическую карьеру, поскольку ее взгляды разделяет определенная часть немецкого общества. Хотя, с другой стороны, даже в 51 год Клаудия по-прежнему остается действующей спортсменкой высокого уровня.