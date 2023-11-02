«Он был монстром». Французский атлет раскаялся после того, как сравнил израильского премьера с Гитлером

Напряжение в спортивном мире вокруг конфликта на Ближнем Востоке продолжает нарастать.

Трехкратный олимпийский призер Олимпийских игр в беге с препятствиями на 3000 метров Махиедин Мекхисси принес публичные извинения после публикации в социальной сети, в которой он сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Французский легкоатлет алжирского происхождения стал одним их многих спортсменов-мусульман, которые в эти дни высказываются в поддержку мирного населения Газы, несмотря на позицию властей западных стран. Однако Мекхисси в своем радикализме переступил грань. Его сравнения ужаснули даже министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, назвавшую их «катастрофическими».

«Тяжело видеть, как каждый день умирают дети»

«Мое сравнение было неуклюжим и неудачным, и я прошу прощения за это, я отреагировал эмоционально, — заявил призер Олимпиад (2008, 2012, 2016) и чемпионатов мира (2011, 2013). — Я не имел намерения приуменьшить значение злодеяний, которые совершил Гитлер, потому что он был монстром. Сравнение заключалось в том, что нацисты совершили геноцид, как это делает Нетаньяху, в то время как мировые державы способны остановить этот ужас».

Биньямин Нетаньяху. Фото Global Look Press

Впрочем, извинения уже не в состоянии остановить скандал, полыхающий в соцсетях. Ведь для нации, пережившей холокост, сравнение с нацистами абсолютно неприемлемо. Впрочем, подобные ситуации со звездами спорта сейчас возникают постоянно. Например, сейчас под ударом звезда женского тенниса Онс Жабер, которая накануне заявила, что пожертвует часть своих призовых на помощь палестинцам. «Очень тяжело видеть, как каждый день умирают дети. Это душераздирающе. Это не политическое послание, это просто человечность. Я хочу мира в этом мире, и это все», — сказала спортсменка из Туниса и тоже подвергалась хейту как «пособница террористов».

Порой нападки спортсменов на тему ближневосточного конфликта перекидываются с политиков на коллег — соответственно из Израиля или из мусульманских общин. В связи с этим немецкое агентство DPA решило упредить неизбежные конфликты на спортивных аренах и направило запрос в МОК. Международному комитету предлагали высказаться о том, насколько уместно выражать гражданскую позицию в отношении действий правительства Израиля и палестинского движения ХАМАС. И не является ли критика израильских атлетов в нынешней ситуации проявлением антисемитизма. Ответ из Лозанны, взятый из давних высказываний Томаса Баха о России, вызвал бурю гнева, но не в Израиле и не на Западе, а в нашей стране.

Томас Бах. Фото Reuters

Система прогнила, пора принять это как факт

«МОК привержен концепции индивидуальной ответственности, и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, — цитирует пресс-службу МОК Deutsche Presse Agentur. — Если имеет место дискриминационное поведение спортсмена или официального лица, МОК будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер».

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе, — приводит ТАСС слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. — Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США. МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну — бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт».

«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях. Иначе это уже чистый нацизм», — сказала «СЭ» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Предположу, что для немца Томаса Баха сравнение его действий с нацизмом также должно быть очень чувствительно. Однако никакой реакции от руководства МОК пока не последовало. И вообще олимпийский лидер на недавней сессии в Мумбае озвучил свою доктрину: «Я не собираю реагировать на каждое критическое высказывание из России».

Фото Global Look Press

Крах «концепции индивидуальной ответственности»

Почему же выступления МОК в защиту израильтян так возмутили политиков и обычных людей в России? Томас Бах в свое время говорил, что «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», именно по поводу россиян и белорусов. Вполне логично, что теперь эта концепция будет применена и к представителям Израиля с Палестиной. Но разница в том, что олимпийский чиновник после этого добавлял о неизбежности санкций в отношении государственных органов России и Белоруссии — лишении сборных флага и запрете на командные дисциплины.

Конечно, прямые параллели между конфликтом в секторе Газа и на Украине проводить некорректно. Но при этом некорректно и прикрывать участие МОК в «кампании по отмене России» тем, что наша страна в феврале 2022 года якобы «нарушила олимпийское перемирие». Ситуация, при которой нападки на израильских спортсменов объявляются ксенофобией, дискриминация россиян — проявлением гражданской позиции, кажутся невероятным лицемерием. Особенно когда реализацию личных политических предпочтений спортивные чиновники пытаются прикрыть Олимпийской хартией.

Разумеется, во взаимных оскорблениях спортсменов в соцсетях на политической почве нет ничего хорошего. Независимо от национальности тех, кто распространяет ненависть или подвергается хейту. Но жить в мире, наполненном болью, и быть свободным от этого, наверное, невозможно. Однако у большого спорта была редчайшая возможность оставаться площадкой, на которой все мы просто люди — со всеми нашими недостатками и закидонами, но все равно люди. А остальное не имеет значения. Так было во времена холодной войны, но сейчас этот шанс, к сожалению, безвозвратно упущен. Что бы ни говорил МОК о «концепции индивидуальной ответственности».