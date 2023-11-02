Сквош: правила новой олимпийской дисциплины

Основная информация о виде спорта.

Что такое сквош?

Сквош — игровой вид спорта с ракетками и резиновым мячом в закрытом помещении. Впервые появился в Великобритании. Позже получил распространение в Индии, Европе, Австралии и в Северной Америке. Во время игры соперники (от 2 до 4 человек) по очереди бьют по мячу в стену, которая стоит напротив соперников. Игроки находятся в комнате, окруженной с четырех сторон перегородками. Своим инвентарем сквош напоминает теннис и бадминтон.

В октябре 2023 года дисциплину включили в программу летней Олимпиады-2028. Игры пройдут в 2028 году с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США). По данным опросов, в сквош играют более 20 миллионов человек в 185 странах мира.

Где играют в сквош и количество игроков

Корт для сквоша представляет собой закрытое помещение с четырьмя стенами со следующими параметрами:

длина — 9,75 метра (допустимая погрешность — 0,01 м);

ширина — 6,4 метра (допустимая погрешность — 0,01 м);

высота — 5,64 метра;

диагональ — 11,665 метра (допустимая погрешность — 0,025 м).

Количество игроков зависит от типа матча: одиночный (1 на 1) либо парный (2 на 2).

Обозначение зон в сквоше. Фото Канал в Дзене «Сквошпоинт»

Обозначение зон на площадке для сквоша

1 — верхняя линия аута. Наносится на фронтальную и боковые, а также заднюю стену при ее наличии. При попадании мяча в эти линии или выше мяч оказывается вне игры в любой момент розыгрыша.

2 — нижняя линия (линия тин). Наносится горизонтально, внизу фронтальной стены, и отделяет тин, или звуковую панель. При попадании мяча в эту линию или непосредственно в звуковую панель в любой момент розыгрыша мяч также оказывается вне игры.

3 — линия подачи. Расположена немного ниже середины на фронтальной стене. Если мяч попадает в саму линию или чуть ниже во время подачи, то она не засчитывается.

4 и 5 — короткая и средняя линии. Обозначают места, где должны находиться игроки, когда выполняют подачи. Как только мяч касается фронтальной стены после подачи, то он должен пересечь среднюю линию и попасть в противоположную часть корта от подающего, которая отделена короткой линией. Данные линии также являются линиями аута: если мяч попадает в них или внутрь областей, то подача не засчитывается судьей. Короткая и средняя линии образуют специальную Т-зону, в которой должны находиться игроки во время розыгрыша мяча.

6 и 7 — линии квадратов подачи образуют зоны для выполнения подач. Когда игрок собирается сделать подачу, то он должен поставить в квадрат хотя бы одну ногу. В ином случае розыгрыш не будет засчитан.

Площадка для игры в сквош. Фото Римма Тропина, «ВКонтакте»

Правила игры в сквош

Перед матчем

Перед началом матча игроки вместе появляются на корте и проводят разминку, на которую выделяется максимум четыре минуты. После первых двух минут игроки должны поменяться сторонами.

Перед началом матча игроки путем жребия узнают, кто первым будет выполнять подачу. Участники поединка выбирают логотип на рукоятке ракетки и вращают ее. Победивший участник первым выбирает зону подачи — левую или правую. Подающий подбрасывает перед собой мяч и бьет по нему с лета ракеткой в сторону фронтальной стенки.

Подача

Выполненная подача будет правильной, если после удара мяч попадает первым касанием во фронтальную стенку выше линии подачи (3) и ниже верхней линии аута (1). При этом мяч должен пересечь короткую линию (4) в противоположной части корта, которая отделена средней линией (5). В данную область мяч может попасть после соприкосновения с фронтальной стеной либо после касания одной из боковых стенок.

Длительность и стадии матча

Матч в сквоше поделен на геймы, а те — на розыгрыши. Если подача была выполнена правильно, то соперники поочередно отбивают мяч ракетками, пока он не окажется вне игры. Игрок, соперник которого допускает промах, получает очко.

В каждом гейме игроки стараются первыми набрать 11 очков. Если у соперников по 10 очков, то игра продолжается до преимущества в два балла. Например: 13-11, 14-12, 15-13 и так далее. Между геймами предусмотрен перерыв (максимум — 90 секунд). Матч продолжается до тех пор, пока один из игроков не одержит победу в трех геймах. Максимальное количество геймов — 5.

Детальная информация о правилах сквоша доступна по ссылке с сайта Федерации сквоша России.

Девушка играет в сквош. Фото Global Look Press

Сквош в мире

Всемирная федерация сквоша (WSF) существует с 1967 года. Главный офис расположен в английском городе Гастингс. С 2020 года президентом федерации является британка Зена Вулдридж. За 50-летнюю историю по всему миру появилось более 50 тысяч кортов в 185 странах. В составе WSF входят 122 национальные федерации, включая российскую.

Международная федерация сквоша проводит:

Всемирные игры.

Открытые чемпионаты мира.

Командные чемпионаты мира.

Чемпионаты мира в парном разряде.

Всемирные чемпионаты среди юниоров.

Чемпионаты мира среди юниоров.

Чемпионаты мира среди университетов.

Чемпионаты мира среди магистров.

В Всемирную федерацию сквоша (WSF) входят пять континентальных организаций: Азиатская федерация сквоша (ASF), Европейская федерация сквоша (ESF), Африканская федерация сквоша (SFA), Федерация сквоша Океании (OSF) и Панамериканская федерация (FPS). Одним из безусловных лидеров в этом виде спорта является Египет. Практически все чемпионы мира последних лет — египтяне и египтянки.

Польза для здоровья

По данным специалистов, сквош отлично нагружает нижнюю и верхнюю части тела человека во время игры. За часовую игру можно потратить около 500 килокалорий. Играя в сквош, человек тренирует ноги, туловище и руки. Сквош помогает развить ловкость и выносливость, а также способствует укреплению мышц и связок. При этом медики отмечают, что пожилым людям с проблемами сердца лучше воздержаться от игры в сквош, так как он способен вызвать аритмию.

Сквош считается более демократичным, чем большой теннис, поскольку подготовка площадки для игры здесь не требует особых усилий. Кроме того, игровая зона достаточно компактна и легко размещается в большинстве фитнес-центров. Именно поэтому сквош очень популярен среди офисных работников в разных уголках мира.