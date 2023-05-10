88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина

Кинодиву раздражают зрелища на потребу публики.

Всемирно известная французская актриса Брижит Бардо в последние годы редко выступает публично, но на днях нарушила молчание в преддверии премьеры сериала «Бардо» на France 2. Именитая француженка не только разогрела аудиторию перед возможным просмотром ленты, но и выступила против проведения в Париже летних Олимпийских игр 2024 года. Теперь о ней снова говорит вся Франция.

Почему Бардо против?

Критикует организацию Игр Бардо не из-за чрезмерных расходов и других классических причин. Она, конечно, сказала про «истерзанный Париж» из-за протестов против пенсионной реформы и упомянула беспорядки перед прошлогодним финалом Лиги чемпионов. Но главное, что вызывает озабоченность актрисы, — жестокое обращение с животными. С 1986 года она возглавляет фонд помощи животным.

На данный момент на Олимпиаде животные выступают только в двух видах — конный спорт и пятиборье, и проблема насилия над лошадьми особенно остро стоит в пентатлоне. Но Бардо имеет в виду и бездомных собак, которых в преддверии Олимпиады будут гонять по всему городу. Люди в возрасте помнят, как перед Олимпиадой 1980 года в Москве массово истребляли собак и кошек, замуровывая подвалы. Кстати, от уменьшения популяции собак и кошек тогда выиграли крысы, которые никуда не делись. В свое время так же боролись в Средневековье с чумой — некие колдуны посоветовали властям уничтожать кошек, из-за чего эпидемии только множились.

Заявление Бардо было сделано в главной французской спортивной газете L'Equipe:

— Верховая езда — это спорт, который игнорирует природу лошади, являющейся не транспортным средством, а чрезвычайно чувствительным животным. Врожденное варварство человека раскрывается на глазах у всего мира во время конных соревнований — шпоры в плоти, жесткое натяжение поводьев, которые раздирают их челюсти, ужасно болезненные удары кнутом, которые только утомляют лошадь, уже и так выкладывающуюся на полную. Для меня единственный приемлемый способ — забраться на нее верхом без седла, чтобы почувствовать себя с ней единым целым, — говорит Бардо.

Буквально на последней Олимпиаде в Токио прогремел инцидент с участием немецкой пятиборки Анники Шлой и ее тренера Ким Райзнер, которая ударила лошадь после того, как она отказалась прыгать через барьеры (немка лидировала после первых видов). Теперь коней планируют заменить на полосу препятствий.

Фото Global Look Press

Проблемы с насилием

— Первое, что должен сделать Париж, это отказаться от Олимпийских игр. Это же очередное безумие, которое происходит в наиболее критический момент в истерзанном Париже, когда на нас обрушился бездонный долг, когда развязанное насилие не контролируется. Когда драматические события, произошедшие на «Стад де Франс», так и не нашли своего разрешения.

Город не готов. Если кто-то хочет напердеть выше своей задницы, то рискует попасть в завал, — примерно такой поэтичный вывод делает Бардо. Она имеет в виду финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», когда у заборов стадиона сцепились английские фанаты с билетами и без и французские полицейские.

Проблем у парижской Олимпиады действительно много — это протесты против пенсионной реформы, которые не утихают в городах, ведь люди реально хотят и могут повлиять на власти забастовками и митингами. И участие России и Белоруссии, которое точно оставит недовольной одну из значительных частей международного сообщества. И косность французской полиции, которую высмеивали еще в фильмах «Такси». Теперь ее призвана исправить система видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которую опробуют на Кубке мира по регби осенью — он также пройдет во Франции.

В то же время проблем и протестов было полно и перед Олимпиадами в Токио, Сочи — можно подставить любой город. Но все они прошли.

Фото Getty Images

Бардо рвет и мечет противников животных

Что касается иконы кинематографа, она давно критикует любое попрание прав животных, причем часто за гранью фола. Ее уже оштрафовали на 20 тысяч евро за расизм в отношении традиционных племен острова Реюньон, принадлежащего Франции. Актриса написала письмо местным властям с просьбами прекратить якобы имеющие место традиции отрубания голов козам. Реюньонцы проявляют к животным «варварское отношение», а жители — «туземцы, которые сохранили гены дикарей», написала тогда Бардо.

Критиковала она и корриду, которая сохранилась в южных городах Франции, и назвала свою страну «больной». На что мэр города Безье напомнил, что актриса снималась в фильме с матадорами. Более того, в свое время, будучи на 20 лет моложе, Бардо отменила в 2001-м корриду в Москве, написав письмо Юрию Лужкову.

А в прошлом году Бардо подала сама в суд на футболиста Курта Зуму и назвала его «монстром и отбросом» за то, что тот пнул свою кошку после разбитой вазы. Зуму приговорили к общественным работам, а питомца отобрали.