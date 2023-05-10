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88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Логотип Олимпиады на фоне Эйфелевой башни и актриса Брижит Бардо
Брижит Бардо выступает против проведения ОЛимпийскийх игр в Париже.
Фото Getty Images, Global Look Press
Кинодиву раздражают зрелища на потребу публики.

Всемирно известная французская актриса Брижит Бардо в последние годы редко выступает публично, но на днях нарушила молчание в преддверии премьеры сериала «Бардо» на France 2. Именитая француженка не только разогрела аудиторию перед возможным просмотром ленты, но и выступила против проведения в Париже летних Олимпийских игр 2024 года. Теперь о ней снова говорит вся Франция.

Почему Бардо против?

Критикует организацию Игр Бардо не из-за чрезмерных расходов и других классических причин. Она, конечно, сказала про «истерзанный Париж» из-за протестов против пенсионной реформы и упомянула беспорядки перед прошлогодним финалом Лиги чемпионов. Но главное, что вызывает озабоченность актрисы, — жестокое обращение с животными. С 1986 года она возглавляет фонд помощи животным.

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На данный момент на Олимпиаде животные выступают только в двух видах — конный спорт и пятиборье, и проблема насилия над лошадьми особенно остро стоит в пентатлоне. Но Бардо имеет в виду и бездомных собак, которых в преддверии Олимпиады будут гонять по всему городу. Люди в возрасте помнят, как перед Олимпиадой 1980 года в Москве массово истребляли собак и кошек, замуровывая подвалы. Кстати, от уменьшения популяции собак и кошек тогда выиграли крысы, которые никуда не делись. В свое время так же боролись в Средневековье с чумой — некие колдуны посоветовали властям уничтожать кошек, из-за чего эпидемии только множились.

Заявление Бардо было сделано в главной французской спортивной газете L'Equipe:

— Верховая езда — это спорт, который игнорирует природу лошади, являющейся не транспортным средством, а чрезвычайно чувствительным животным. Врожденное варварство человека раскрывается на глазах у всего мира во время конных соревнований — шпоры в плоти, жесткое натяжение поводьев, которые раздирают их челюсти, ужасно болезненные удары кнутом, которые только утомляют лошадь, уже и так выкладывающуюся на полную. Для меня единственный приемлемый способ — забраться на нее верхом без седла, чтобы почувствовать себя с ней единым целым, — говорит Бардо.

Буквально на последней Олимпиаде в Токио прогремел инцидент с участием немецкой пятиборки Анники Шлой и ее тренера Ким Райзнер, которая ударила лошадь после того, как она отказалась прыгать через барьеры (немка лидировала после первых видов). Теперь коней планируют заменить на полосу препятствий.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото Global Look Press

Проблемы с насилием

— Первое, что должен сделать Париж, это отказаться от Олимпийских игр. Это же очередное безумие, которое происходит в наиболее критический момент в истерзанном Париже, когда на нас обрушился бездонный долг, когда развязанное насилие не контролируется. Когда драматические события, произошедшие на «Стад де Франс», так и не нашли своего разрешения.

Город не готов. Если кто-то хочет напердеть выше своей задницы, то рискует попасть в завал, — примерно такой поэтичный вывод делает Бардо. Она имеет в виду финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», когда у заборов стадиона сцепились английские фанаты с билетами и без и французские полицейские.

Проблем у парижской Олимпиады действительно много — это протесты против пенсионной реформы, которые не утихают в городах, ведь люди реально хотят и могут повлиять на власти забастовками и митингами. И участие России и Белоруссии, которое точно оставит недовольной одну из значительных частей международного сообщества. И косность французской полиции, которую высмеивали еще в фильмах «Такси». Теперь ее призвана исправить система видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которую опробуют на Кубке мира по регби осенью — он также пройдет во Франции.

В то же время проблем и протестов было полно и перед Олимпиадами в Токио, Сочи — можно подставить любой город. Но все они прошли.

Актриса Брижит Бардо в молодости и в зрелом возрасте
Фото Getty Images

Бардо рвет и мечет противников животных

Что касается иконы кинематографа, она давно критикует любое попрание прав животных, причем часто за гранью фола. Ее уже оштрафовали на 20 тысяч евро за расизм в отношении традиционных племен острова Реюньон, принадлежащего Франции. Актриса написала письмо местным властям с просьбами прекратить якобы имеющие место традиции отрубания голов козам. Реюньонцы проявляют к животным «варварское отношение», а жители — «туземцы, которые сохранили гены дикарей», написала тогда Бардо.

Критиковала она и корриду, которая сохранилась в южных городах Франции, и назвала свою страну «больной». На что мэр города Безье напомнил, что актриса снималась в фильме с матадорами. Более того, в свое время, будучи на 20 лет моложе, Бардо отменила в 2001-м корриду в Москве, написав письмо Юрию Лужкову.

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А в прошлом году Бардо подала сама в суд на футболиста Курта Зуму и назвала его «монстром и отбросом» за то, что тот пнул свою кошку после разбитой вазы. Зуму приговорили к общественным работам, а питомца отобрали.

Олимпиада
МОК
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