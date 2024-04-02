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Сегодня, 12:35

Журова назвала ужасной интернет-слежку за российскими спортсменами с помощью других атлетов

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым заявил, что за политическими высказываниями российских спортсменов следят в интернете.

«Не получилось такого эффекта неожиданности, то, что они следят, они сразу сказали, что они призвали спортсменов, в первую очередь украинских, следить, они отслеживают каждый лайк. Даже если кто-то из российских спортсменов поставит лайк под постом, где у меня ребенок выиграл соревнования, скорее всего, этот спортсмен на Олимпиаду может не поехать. Они могут увидеть этот лайк, когда спортсмен приедет на Олимпиаду, но вряд ли те, кто едет сейчас на Олимпиаду, будут мне лайки ставить, он может поехать домой, это образно, но принцип такой, что требуется от этой слежки. Это ужасно, потому что спортсменов заставляют следить за спортсменами, это их ценности, мы этого не понимаем, а у них это в целом норма», — приводит ТАСС слова Журовой.

Ранее МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Светлана Журова
Томас Бах
МОК
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