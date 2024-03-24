Захарова поддержала слова Позднякова про МОК: «Их националистический крен проявляется везде»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова президента ОКС Станислава Позднякова, обвинившего МОК в отсутствии реакции на трагедию в «Крокус Сити Холле».

«Мы неоднократно отмечали, что руководство МОК ведет себя по-расистски. Их националистический крен проявляется везде: от недопуска российских и белорусских спортсменов, до невыражения сочувствия в такой чудовищной трагедии», — сказала Захарова «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.