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Сегодня, 06:23

Представители России не получали приглашения на Олимпийский саммит

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь олимпийского комитета России Родион Плитухин сообщил, что его организация на данный момент не получила приглашения для участия в Олимпийском саммите.

«Олимпийский комитет России не получал от МОК приглашений принять участие в Олимпийском саммите. Следовательно, на данный момент мы туда не едем», — приводит ТАСС слова Плитухина.

Олимпийский саммит состоится 5 декабря в Лозанне. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19440525
Олимпиада
МОК
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