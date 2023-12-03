Представители России не получали приглашения на Олимпийский саммит

Генеральный секретарь олимпийского комитета России Родион Плитухин сообщил, что его организация на данный момент не получила приглашения для участия в Олимпийском саммите.

«Олимпийский комитет России не получал от МОК приглашений принять участие в Олимпийском саммите. Следовательно, на данный момент мы туда не едем», — приводит ТАСС слова Плитухина.

Олимпийский саммит состоится 5 декабря в Лозанне. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.