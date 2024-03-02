Журова уверена, что западные страны объявят о бойкоте Олимпиады в случае допуска российских спортсменов

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российские спортсмены вряд ли выступят на Олимпийских играх в Париже.

«Я не уверена, что они (российские спортсмены. — Прим. «СЭ») туда доедут. Думаю, не то, что не пустят, просто следующий этап, когда объявят этих нескольких человек, все страны начнут бойкотировать, они просто [Эмманюля] Макрона изведут. Я бы так сказала, ему некуда будет деваться, что он скажет нет, у меня почему-то есть такое подозрение, что он просто не пустит. Хотя, наверное, будет пытаться как-то приструнить эти страны, но будет противостояние, и оно будет информационное, оно точно будет на повестке. Я не сомневаюсь в этом, вы понимаете, как мы вызываем бурю эмоций у людей, даже если наш один спортсмен туда поедет», — приводит ТАСС слова Журовой.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.