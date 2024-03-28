Винер сравнила музыку нейтральных спортсменов с похоронным маршем: «Условия невероятно унизительные!»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «СЭ» заявила, что условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду являются унизительными.

«На мой взгляд и на взгляд моих коллег и гимнасток, именно Олимпиада сейчас является политизированной, потому что те условия, на которых предлагают выступать нашим спортсменам, являются невероятно унизительными. А именно: флага нет, гимна нет. Вместо этого придумана музыка, похожая, на мой взгляд, на похоронный марш. Участия в открытии и закрытии нет. Общения с журналистами нет. Упоминаний фамилий в медальном зачете нет. Болельщиков нет. Командные виды спорта вообще не допустили. Разве это не политическое решение не в пользу России?» — сказала Винер «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.