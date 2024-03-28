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28 марта, 10:30

Винер: «Касаткина займет первое место, встанет на пьедестал. Чей флаг поднимут? Как можно терпеть такие унижения?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «СЭ» отреагировала на слова теннисистки Дарьи Касаткиной. Ранее российская теннисистка отреагировала на слова главы ВФХГ и заявила: «Бомж Дарья передает привет».

«Имеет право, теннисисты платят за себя. Но разве это не команда бомжей?! Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины — кто это такие? Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? Если даже она займет первое место, ее фамилии не будет в медальном зачете. И российских болельщиков тоже не допустят на стадион. Как можно терпеть такие унижения?» — сказала Винер «СЭ».

26-летняя Касаткина на данный момент занимает 11-е место в мировом рейтинге — это лучшая позиция среди российских теннисисток. Она является победительницей семи турниров WTA и обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Участие в соревнованиях примут команды 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев. Российские теннисисты смогут выступить на Играх в одиночном, парных разрядах и миксте.

Ирина Винер. «Простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе». Жесткая позиция Ирины Винер

Дарья Касаткина
Ирина Винер-Усманова
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