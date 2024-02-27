Валуев: «Смотреть Олимпиаду будет бессмысленно. Там будет не за кого болеть»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что не планирует уделять большое внимание Олимпиаде в Париже.

«Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет в Париж. Там будет не за кого болеть. Поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно. У нас будут и есть спортивные соревнования, которые интересны нашим болельщикам. Если я и буду смотреть Игры, то только небольшие фрагменты», — цитирует Валуева Sport24.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, однако решение не распространяется на командные виды спорта.