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27 февраля, 21:25

Роднина — об Олимпиаде: «Не хотелось бы, чтобы вечером транслировали какую-нибудь недружественную сборную»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила, нужно ли транслировать Олимпийские игры, если там не будут выступать российские спортсмены.

«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы? Эта Олимпиада не для наших спортсменов. За кем там следить? Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или еще где-то. Это же не запрещено. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», — цитирует Роднину Sport24.

Олимпийские кольца в&nbsp;Париже. Парижские тайны. Будет ли Россия на Играх-2024?

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, однако решение не распространяется на командные виды спорта. 25 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в ведомстве в ближайшее время ожидают финального решения МОК по участию россиян в Играх.

Источник: Sport24
Олимпиада
Ирина Роднина
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