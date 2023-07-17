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Сегодня, 11:11

В Париже прошла первая репетиция церемонии открытия Олимпийских игр

Мария Гусева
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Репетиция церемонии открытия Олимпиады-2024.
Фото Reuters

В Париже на реке Сене состоялась первая репетиция церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года, сообщае L`Equipe.

По реке на скорости около 9 км/ч прошли 39 пронумерованных лодок разных размеров, которые выполняли роль лодок с будущими участниками соревнований. Их сопровождали 18 лодок, среди которых 6 для контроля организации, три — для помощи, три для оказания медицинской помощи, три для наблюдения и три судна, отвечавших за трансляцию мероприятия. На обеих сторонах каждого моста находились полицейские для обеспечения безопасности. Всего в церемонии открытия будет задействовано от 140 до 170 лодок.

Отмечается, что генеральной репетиции церемонии проводиться не будет. Организаторы постараются оставить интригу на день церемонии.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада
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