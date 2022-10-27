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Сегодня, 11:11

В федерации волейбола заявили, что россияне сохраняют высокие шансы на участие в Олимпиаде

Мария Гусева
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Во Всероссийской федерация волейбола (ВФВ) заявили, что у сборных России есть шансы войти в список участников Олимпийских игр в Париже по рейтингу.

«Мы все еще можем попасть на Олимпийские игры по рейтингу, и шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», — приводит ТАСС слова представителя федерации.

Ранее сообщалось, что сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм-2024.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях

Источник: https://tass.ru/sport/16168651
Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
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