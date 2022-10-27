Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего спортсмена»

Губерниев отреагировал на недопуск российских волейболистов на квалификацию к Олимпиаде-2024

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

«На Олимпийских играх в Париже не будет ни одного нашего спортсмена. Мое предположение, что на ближайших двух Олимпиадах нас не будет. Нужно ждать и развивать спорт внутри страны», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.