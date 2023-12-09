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Кремлев — о главе МОК: «Хочу, чтобы спорт очистился от этих гиен»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), главой которого является Томас Бах.

«Он (Бах) не соответствует должности главы МОК, он должен покинуть пост. Кроме коррупции и воровства, ничего нет. К спортсменам относятся как к рабам. Вот спортсмены выступают, а их потом грабят. Посмотрите, какие они установили себе зарплаты. Они получают миллионы долларов. За что? Они живут в люксовых условиях, летают первым классом, а спортсмены живут с клопами. Бах обворовывает спортсменов».

«Вот мне говорят: «Умар, ты слишком жестко». Но я их не боюсь. Я хочу, чтобы спорт очистился от этих гиен. Мы не только отстоим наличие бокса в программе Игр, но и будем поддерживать олимпийскую семью, спортсменов. У нас нет проблем с олимпийской семьей, у нас есть проблемы с определенной личностью. И это глава МОК», — сказал Кремлев на конгрессе IBA в Дубае.

9 декабря состоится турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера россиянин Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом. На кону будет стоять пояс чемпиона IBA в весе до 60 кг.

Томас Бах
Умар Кремлев
МОК
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