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Турецкий легкоатлет Гулиев оценил шансы выступить на Олимпиаде со своей женой, которая ранее представляла Россию

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Турецкий легкоатлет, чемпион мира на дистанции 200 метров Рамиль Гулиев считает, что у него хорошие шансы выступить вместе со своей женой Екатериной Гулиевой на Олимпиаде-2024 в Париже.

Приехали в Москву один или с женой Екатериной?

— Да, Катя здесь.

Она выступает, готовится?

— В этом сезоне у нее травма. Она готовится, но как получается. Главное — следующий сезон, когда пройдут Олимпийские игры. Будем готовиться.

Как оцените шансы вдвоем с женой выступить на Олимпиаде?

— Шанс, конечно, есть. Хороший шанс. Будем тренироваться, готовится, — сказал Гулиев.

Екатерина Гулиева ранее выступала за сборную России, в составе которой выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году на дистанции 800 метров. Сейчас легкоатлетка представляет сборную Турции.

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