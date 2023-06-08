Турецкий легкоатлет Гулиев оценил шансы выступить на Олимпиаде со своей женой, которая ранее представляла Россию
Турецкий легкоатлет, чемпион мира на дистанции 200 метров Рамиль Гулиев считает, что у него хорошие шансы выступить вместе со своей женой Екатериной Гулиевой на Олимпиаде-2024 в Париже.
— Приехали в Москву один или с женой Екатериной?
— Да, Катя здесь.
— Она выступает, готовится?
— В этом сезоне у нее травма. Она готовится, но как получается. Главное — следующий сезон, когда пройдут Олимпийские игры. Будем готовиться.
— Как оцените шансы вдвоем с женой выступить на Олимпиаде?
— Шанс, конечно, есть. Хороший шанс. Будем тренироваться, готовится, — сказал Гулиев.
Екатерина Гулиева ранее выступала за сборную России, в составе которой выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году на дистанции 800 метров. Сейчас легкоатлетка представляет сборную Турции.