Турецкий легкоатлет Гулиев отказался комментировать отстранение российских спортсменов

Турецкий легкоатлет, чемпион мира на дистанции 200 метров Рамиль Гулиев отказался комментировать отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Гулиев приехал в Москву выступать на соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики.

— С ВФЛА сняли санкции, но российские спортсмены по-прежнему не могут выступать на международных соревнованиях. На ваш взгляд, это справедливо?

— Я не буду это комментировать, — сказал Гулиев.

В марте 2023 года совет World Athletics восстановил членство ВФЛА в организации, но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.