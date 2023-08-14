Свищев об участии украинцев в Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян: «Они поняли, что их решения бесполезны»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта о том, что спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при допуске на них российских и белорусских атлетов.

«Украина пыталась шантажировать мировое сообщество неучастием своей страны в соревнованиях, но этим они наказывали своих спортсменов. Я считаю, это правильное решение — пусть выступают. Странными были требования украинских спортивных акционеров не общаться с российскими спортсменами, не пожимать им руки, не финансировать тех спортсменов, которые участвовали в российских соревнованиях. Сейчас они поняли, что эти решения были бесполезными. Между нашими спортсменами не существует неразрешимых разногласий. Спортсмены всего мира солидарны друг к другу. Не думаю, что отношения между спортсменами, которые годами тренировались вместе, выступали — испорчены. И не чиновникам их разрушать» — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В апреле 2023 года член исполкома олимпийского комитета Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 в Париже вместе с российскими атлетами.