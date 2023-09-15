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Сегодня, 10:32

Савельева считает, что МОК унижает Россию

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Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева заявила, что в текущей ситуации отказалась бы ехать на Олимпиаду-2024.

«Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение — из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. И даже возможная победа на Играх не будет такой, какой она стала бы при других условиях. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные», — приводит РИА «Новости» слова Савельевой.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам, рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Источник: РИА
Олимпиада
Елена Савельева
МОК
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