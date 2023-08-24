Россия предложила альтернативный вариант декларации для допуска спортсменов
Федерация тяжелой атлетики России предложила Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) альтернативный вариант декларации для российских спортсменов. Ранее IWF не допустила российских тяжелоатлетов до чемпионата мира. Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Вариант декларации ФТАР отражает условия и требования всех регулирующих международное спортивное движение документов. В варианте декларации ФТАР всем спортсменам предлагается заявить об отвержении всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни», — цитирует главу ФТАР Максима Агапитова «РИА Новости».
Он также считает, что нынешний документ противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека.
12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.