Россия не выплатит нейтральным спортсменам призовые за участие в Олимпиаде

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не смогут получить в России призовые за участие в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Кроме того, по словам Кадырова, если кто-то россиян сможет завоевать медаль на Олимпиаде, этот вопрос поднимется дополнительно.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.