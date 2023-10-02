Роднина заявила, что Россия будет поддерживать спортсменов, поехавших на Олимпиаду в Париже

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что Россия будет поддерживать спортсменов, поехавших на Олимпиаду в Париже.

«А почему выплаты за медали Олимпийских игр должны меняться? Не могу утверждать на сто процентов, но нет никаких предпосылок, что должно что-то измениться. Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем. Почему никого эта тема не интересовала в 2018 или в 2021 году? Считаю, ничего в этом плане меняться не должно», — приводит слова Родниной Sport24.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Кроме того, МОК запретил России финансировать спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.