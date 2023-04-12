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Роднина: «Не надо обращать внимания на то, что устраивает МОК. Это просто цирк»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) смягчит условия допуска российских спортсменов к международным турнирам.

«Сегодня нам всем нужно набраться терпения. МОК вполне может убрать антиспортивные требования. Не надо обращать внимания на то, что устраивает МОК и некоторые западные страны. Это просто цирк. Мы выше этого. Сейчас нашему спорту необходимо не терять форму. Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов. Те, кто так поступает, не правы. Нельзя бросаться такими резкими высказываниями. Это только навредит нашему спорту», — приводит Sport24 слова Родниной.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-12-rodnina-ne-nado-obrashchat-vnimaniya-na-to-chto-ustraivayet-mok-i-nekotoryye-zapadnyye-strany-eto-prosto-tsirk
Ирина Роднина
МОК
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