Роднина: «Не надо обращать внимания на то, что устраивает МОК. Это просто цирк»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) смягчит условия допуска российских спортсменов к международным турнирам.

«Сегодня нам всем нужно набраться терпения. МОК вполне может убрать антиспортивные требования. Не надо обращать внимания на то, что устраивает МОК и некоторые западные страны. Это просто цирк. Мы выше этого. Сейчас нашему спорту необходимо не терять форму. Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов. Те, кто так поступает, не правы. Нельзя бросаться такими резкими высказываниями. Это только навредит нашему спорту», — приводит Sport24 слова Родниной.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.