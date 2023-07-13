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Свищев назвал решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду неспортивным поведением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев высказался о том, что Национальные олимпийские комитеты (НОК) России и Белоруссии не получат в установленный срок от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения к участию в Олимпийских играх — 2024.

«К сожалению, это ожидаемый результат. Мы изначально знали, что официального приглашения не будет, МОК не стеснялся в своих прогнозах. Но мы также знаем, что МОК будет приглашать спортсменов персонально, изучая их биографии, соцсети, места работы. Конечно, это не красит МОК, с их стороны это совершенно неспортивное поведение, непартнерское поведение по отношению к нашим олимпийским комитетам. Но все-таки мы уже достаточно закаленными, и поэтому, к сожалению, мы ждали этого результата — вот и дождались», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

В четверг, 13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/13/20867474.shtml?updated
Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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