Плющев: «Гашеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, все-таки отразилось непосредственно на его здоровье»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал заявление экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, призвавшего не допускать российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Вообще Гашека не читаю. Прочитал в сентябре-месяце его бред непонятный. Он пиарит сам себя, и я не понимаю, почему мы еще его пиарим. Человеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, все-таки отразилось непосредственно на его здоровье. Поэтому комментировать его слова, считаю, ниже моего достоинства», — цитирует «Газета.Ru» Плющева.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.