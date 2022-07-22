Организаторы Олимпиады-2024 в Париже столкнулись с нехваткой средств из-за инфляции

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже 2024 года столкнулись с проблемой нехватки финансовых средств в связи с возросшей инфляцией во стране, сообщает агентство AFP.

По сведениям источника, компания, отвечающая за строительство олимпийских объектов и инфраструктуры, увеличила бюджет до 4 млрд евро, из которых 1,55 млрд евро поступает из государственных средств. Из-за инфляции компании необходиы дополнительные средства из бюджета. Также организаторам Игр необходимо найти около 20 тысяч человек для обеспечения порядка.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.