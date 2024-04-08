Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 21:30

Олимпийские кольца в 2024 году установят на Эйфелевой башне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни.
Фото AFP

Олимпийские кольца перед летней Олимпиадой 2024 года в Париже будут установлены на Эйфелевой башне, сообщает газета Parisien.

«Как и во время предыдущих Олимпийских игр, пять огромных колец будут установлены в самом символическом месте Парижа — на Эйфелевой башне. Этот памятник является одним из самых известных и узнаваемых среди туристов: тысячи людей каждый день приходят, чтобы сфотографироваться у его подножия», — говорится в статье.

Отмечается, что кольца должны будут быть размещены на высоте примерно 60 метров между первым и вторым этажами башни. Размер конструкции составит 29 метров в ширину и 15 метров в высоту.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Большинство спортивных состязаний Олимпиады состоятся на территории Парижа. Будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.

Источник: https://www.leparisien.fr/jo-paris-2024/jo-paris-2024-les-anneaux-olympiques-seront-poses-sur-la-tour-eiffel-08-04-2024-AJXN32A4IJHIFKJKC33YGZYJ5E.php
Олимпиада
1
0
Читайте также
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
9 и 10 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости