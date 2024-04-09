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Сегодня, 03:05

Журова считает, что МОК пойдет на поводу у украинцев в вопросе недопуска фото с россиянами

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о протоколе поведения, который составит НОК Украины для своих спортсменов на Олиммпиаде-2024.

«Думаю, к сожалению, в МОК пойдут на это. Они поймут, что им легче это сделать, потому что все равно украинцы это будут делать, иначе это будет скандал, плохой бэкграунд, плохая пресса на этот счет. Поэтому, я думаю, им проще согласовать, хотя мы все понимаем, что никогда такого не было.

В Международной федерации фехтования пошли уже навстречу, отменив рукопожатия, у теннисистов тоже. Столетиями такие рукопожатия считались правильными, а теперь такого нет. Меня удивляет — если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть, если вам это не нравится. Это ненормально, так как идеология спорта в такой ситуации уничижается", — приводит слова Журовой ТАСС.

Флаги стран-участниц Олимпийских игр. Украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде в Париже

Источник: https://tass.ru/sport/20481081
Париж-2024
Светлана Журова
МОК
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