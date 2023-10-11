МОК отказался допустить филиппинского боксера Пакьяо к Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать к Олимпийским играм 2024 года филиппинского боксера Мэнни Пакьяо.

Ранее Национальный олимпийский комитет Филиппин отправил запрос в МОК с просьбой включить 44-летнего Пакьяо в особом порядке в состав участников Олимпиады в Париже.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое тогдашняя AIBA установила еще в 2013 году как правило для боксерских турниров. Когда МОК в 2019 году отстранил AIBA (ныне IBA. — Прим. «СЭ»), то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр — 2020 в Токио и Париже в 2024 году в целях защиты интересов спортсменов. И поэтому МОК одобрил технические правила IBA для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Пакьяо является бывшим чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в восьми весовых категориях. Он выступал в полусредней весовой категории. Всего филиппинец провел 72 боя на профессиональном ринге, одержал 62 победы, потерпел 8 поражений, 2 его поединка завершились ничьей.

Пакьяо — первый боксер, владевший чемпионскими титулами в четырех разных десятилетиях: 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.