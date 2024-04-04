Макрон: «Россияне? Париж примет всех участников Игр в духе олимпийских традиций»

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на вопрос, какой прием окажут в Париже российским спортсменам. Глава республики заявил, что все участники Олимпиады-2024 будут приняты в духе олимпийских традиций, информирует ТАСС.

На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.