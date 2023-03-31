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Сегодня, 16:10

Лоза назвал ужасными условия МОК для допуска россиян на Олимпиаду в Париже

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Российский артист Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о требованиях МОК (Международного олимпийского комитета) для допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Ужасные условия. Мы не должны на это вестись. Если мы участвуем, то на равных условиях, как и все. Или не участвуем совсем и посылаем их далеко и надолго», — сказал Лоза «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

(Валерия Яшвили)

Олимпиада
МОК
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