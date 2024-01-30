Ласицкене: «Шансов выступить на Олимпиаду-2024 в Париже нет»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о перспективах участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ситуация, которая есть на сегодняшний день, говорит, что нет шансов выступить в Париже. С критериями МОК по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований не знакома. Не хочу об этом говорить. Как я уже сказала, на сегодняшний день шансов выступить в Париже — ноль. Будем выступать на Играх БРИКС в Казани и Играх дружбы в Москве и Екатеринбурге. К сожалению, у российских атлетов нет другого выбора», — приводят «Известия.ру» слова легкоатлетки.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.