Евлоев о недопуске на Олимпиаду в Париже: «Это тяжело»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с недопуском до Олимпиады в Париже-2024.

«Когда я готовился на Олимпиаду, стал чемпионом России, оставался месяц до Игр — мне сказали, что мы не едем. Все что ни делается — все к лучшему. Если бы поехал, неизвестно, смог бы стать двукратным олимпийским чемпионом. Отнесся к этому легко, все воспринимаю с позитивом. Обидно? Когда три года готовишься к Играм, а под конец подготовки говорят, что не едем — это тяжело. Наши друзья, наши братья воюют, а мы выступаем. У меня к этому такое отношение», — сказал Евлоев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

В марте стало известно, что олимпийского чемпиона не допустили к участию в квалификации Олимпиады-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

На Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных атлетов выступили 15 россиян.