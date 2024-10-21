Вынесено еще одно решение в пользу Международной федерации фехтования

Адвокат избранного президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова Йоахим Штайнхефель сообщил, что в США опубликовано решение Арбитра американского Олимпийского и Паралимпийского комитета по делу фехтовальщика Митчелла Сарона. Арбитр отклонил иск по делу о предполагаемых манипуляциях и подкупе судей в мировом фехтовании. Это решение имеет существенное значение в части опровержений обвинений немецкого телеканала ARD и журналиста Хайо Зеппельта против Международной федерации фехтования (FIE) и ее президента Алишера Усманова.

«Спорт-Экспресс» уже сообщал, что избранный президент Международной федерации фехтования (FIE) известный российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста Хайо Зеппельта, обвинив его в клевете и наговоре. Напомним, что в августе Зеппельт в передаче на телеканале ARD обвинил Усманова в создании целой системы управления судьями, которые обеспечивают победы «нужным» спортсменам. Правда, по какому принципу спортсмены становятся «нужными», он не сказал.

Обвинения Зеппельта базировались на трех «китах». Первый — истерика грузинского саблиста Сандро Базадзе после поражения в 1/8 финала Олимпиады в Париже со счетом 14:15 от египтянина Мохамеда Амера. «Судьи убивают меня», — сказал Базадзе сразу после боя.

За Сандро извинился его отец, он же президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе. По его словам, его сын был в шоке после поражения и был излишне эмоционален. Сам же Мераб Базадзе «всегда считал и считает, что Международная федерация фехтования принимала исключительно эффективные меры для повышения прозрачности судейства на международных поединках, включая повсеместно применяемую систему видео арбитража и автоматизированную систему отбора судей непосредственно перед началом боя».

Не сработали и откровения экс-арбитра Маркуса Шульца, рассказавшего, как еще в 2016 году его пытался подкупить один из тренеров. Оказалось, что Шульц вспомнил об этом только после того, как его убрали из судейского корпуса за профнепригодность, да к тому же тренер, якобы пытавшийся его подкупить, уже умер, то есть подтвердить или опровергнуть его слова некому.

На обвинения Шульца резко отреагировала не только фехтовальная общественность, включая возглавляющего FIE Эммануэля Кациадакиса, но и Земельный суд Гамбурга, запретивший распространение «недопустимых сообщений, основанных на подозрениях». После этого немецкий телеканал ARD, показавший новое творение Зеппельта, был вынужден удалить его репортаж.

Третьим «китом» репортажа Зеппельта были судебные иски, которые подали американские саблисты Эндрю Доддо, Нора Берк и Майя Чемберлен. Доддо посчитал, что судьи «убрали» его из сборной США, «протащив» туда Митчелла Сарона и Филиппа Долегевича. Берк и Чемберлен утверждали то же самое про Татьяну Назлымову, а заодно обвинили судей в помощи еще трем спортсменкам, Лоле Поссик, Хлои Фокс-Житомер и Сьобхан Салливан.

Но и здесь немецкий журналист потерпел неудачу. Назначенные в соответствии с Законом Теда Стивенса об олимпийских и любительских видах спорта и разделом 9 Регламента Олимпийского и Паралимпийского комитета США aрбитры вынесли окончательные постановления, опровергающие все подозрения в судейских манипуляциях и коррупции в фехтовании.