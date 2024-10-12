Bild: Усманов подал заявление против Зеппельта в прокуратуру Кельна

Бизнесмен Алишер Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна на сотрудника телеканала ARD Хайо Зеппельта, информирует ТАСС со ссылкой на Bild.

В заявлении от 8 октября предприниматель обвиняет известного антидопинговыми расследованиями журналиста в клевете и наговоре.

1 октября стало известно, что Усманов выиграл в Гамбурге суд против Зеппельта, который в своем репортаже под названием «Подозрительные судьи на Олимпиаде в действии — 5 тысяч евро в качестве взятки на состязаниях по фехтованию на саблях» обвинил бизнесмена в подкупе и манипуляциях судейскими решениями.

Теперь предприниматель намерен добиваться уголовного преследования Зеппельта.

Усманов руководил Международной федерацией фехтования с 2008 года. 1 марта 2022 года он добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации.