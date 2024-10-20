Олимпийская чемпионка по боксу Хелиф заявила о переходе в профессиональный спорт

Олимпийская чемпионка Парижа, алжирская боксерша Иман Хелиф рассказала о своих будущих целях и амбициях в мире бокса.

Спортсменка был допущена до Игр, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого не смогла выступить на чемпионате мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.

«Очень скоро я войду в мир профессионального бокса, у меня много предложений. Пока я не решила, где буду выступать. Золотая медаль Олимпиады имеет большое значение в профессиональном спорте. Мы, алжирцы, хотели бы видеть своих представителей на таком уровне», — цитирует Хелиф портал En Nahar.

Решение МОК допустить алжирку до участия в Олимпийских играх привело к широкому обсуждению в спортивном сообществе. Представители организации заявили, что во время принятия решения о допуске руководствовались исключительно указанным в паспорте полом Хелиф.