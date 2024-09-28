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Париж-2024

Сегодня, 09:15

The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже

Алина Савинова
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ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже.
Фото Global Look Press

В ВАДА произошла утеря информации об открытых делах и результатах тестов за несколько недель до Олимпиады в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает источник, в мае руководство организации было проинформировано о проблемах с базой данных, которые привели к повреждению, отсутствию или некорректности данных по поводу как минимум 2000 дел. Это затрудняло отслеживание более 900 актуальных дел о нарушении антидопинговых правил.

В статье говорится, что до сих пор данная информация тщательно скрывалась «ограниченной горсткой должностных лиц ВАДА».

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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