В Польше проверяют НОК страны из-за растрат на Олимпиаде в Париже

Инспекторы Верховной контрольной палаты Польши прибыли в штаб-квартиру Олимпийского комитета страны для проверки расходов во время Олимпиады 2024 года, сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что проверка была организована после запросов министра спорта и туризма Польши Славомира Нитраса, а также поступившей информации от самих спортсменов. Контролеры надеются получить данные о том, на что были потрачены государственные средства, которые комитет получает из госбюджета. В частности, будет выясняться, достались ли деньги атлетам.

В августе Нитрас призвал к проверкам в Польском олимпийском комитете. После неудачного выступления сборной Польши на Играх он обвинил чиновников PKOL в коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

Летняя Олимпиада прошла в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Поляки завоевали 10 медалей, в том числе одну золотую.