Журова: «Поддержка США важна, на них ориентируются остальные страны»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о призыве главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже без флага.

«Если США действительно выступают за участие россиян в Олимпийских играх не для красного словца, а на самом деле, тогда это значит очень многое. Потому что на них ориентируются остальные страны. Их поддержка важна. Если за этим требованием последует, что спортсмены должны подписать некий документ, то это неприемлемо», — приводит Sport24 слова Журовой.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.