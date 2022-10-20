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Сегодня, 07:22

Гости Олимпиады-2024 смогут получить визу в упрощенном режиме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по международным связям организационного комитета Олимпийских игр 2024 года Софи Лоран сообщила, что гости Парижа получат возможность в упрощенном порядке заранее получить въездную «олимпийскую» визу.

«Что касается получения виз, то мы работаем очень тесно с французским правительством для того, чтобы ввести так называемую олимпийскую визу, которую можно будет получить в упрощенном режиме. Но понятно, что это надо будет сделать заранее перед Играми. Мы будем содействовать в получении таких виз. Люди, которые будут заниматься визовыми вопросами, приступят к этому в начале 2023 года», — приводит ТАСС слова Лоран.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16104263
Олимпиада
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