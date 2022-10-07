Немов оценил шансы российских спортсменов попасть на Олимпиаду в Париже

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал, что думает о шансах российских спортсменов попасть на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже.

«Главное, чтобы у наших ребят был настрой. Сейчас он у них очень хороший и есть позитивные эмоции. Во всяком случае если судить по тому, что я видел в их исполнении на таких соревнованиях, как недавняя спартакиада. Но это должно подкрепляться государством и нами всеми. Чтобы и дальше улучшались условия для подготовки, соревнований, чтобы зрители приходили на них и поддерживали ребят», — цитируют Немова «Известия».

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.