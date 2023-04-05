Покровская: «Мое мнение — Россия будет участвовать в Олимпиаде!»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская ответила «СЭ» на вопрос о подготовке команды к возможным международным соревнованиям.

«Команда готовится, а как же! Обязательно. Мы не опускаем ни уши, ничего. Я считаю, что все будут участвовать! Наша страна будет участвовать в Олимпиаде! Это мое мнение», — сказала Покровская «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.