Фетисов призвал исключить Великобританию из олимпийского движения

Легендарный российский хоккеист, известный тренер и спортивный функционер Вячеслав Фетисов назвал письмо из британского правительства к крупным спонсорам Международного олимпийского комитета (МОК) прямым нарушением олимпийских принципов.

«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время. Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК. И я не понимаю, почему они сейчас промолчали. Это говорит многом. Беспредельщина горе-руководителей просто зашкаливает. Это попирание всех прав. Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял. Их великий кормчий Себастьян Коу, в 1980 году приперся в Москву и стал олимпийским чемпионом вопреки тому, что их правительство приняло решение не участвовать в Играх. А сейчас рулит многими процессами по отстранению наших спортсменов», — приводит слова Фетисова «KP.RU».

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Позднее правительства более 30 стран выступили против участия в Олимпиаде россиян и белорусов. Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.