МОК принял к сведению решение Международной федерации фехтования о допуске россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) ведет консультации со всеми заинтересованными сторонами по поводу допуска российских спортсменов к соревнованиям. Комитет также принял к сведению решение Международной федерации фехтования (FIE) о возвращении россиян и белорусов на международные турниры.

«МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения все еще продолжаются. Необходимо отметить, что дискуссии сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях. Это не касается участия в Олимпийских играх в Париже», — передает сообщение пресс-службы МОК ТАСС.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.