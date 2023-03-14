Бестемьянова: «С флагом или без — все знают, что выступают русские»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова верит в то, что Международный олимпийский комитет допустит российских спортсменов до Олимпиады-2024.

«Верю! Все может меняться очень быстро. Еще практически полтора года до них. Я очень верю, что все может повернуться в нашу сторону», — цитирует Бестемьянову «КП Спорт».

Также она считает, что спортсменам из России нужно ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе.

«Думаю, надо ехать. Я была в Пхенчхане-2018, нас называли «Нейтральной командой». Но ни одного человека в зале не было, который бы не понимал, что вышли русские. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Надо ехать и показывать, какие мы классные. Каждый спортсмен должен хорошо делать свою работу. Все остальное — политика. Сделай все, что ты умеешь, и тогда страна будет тобой гордиться», — добавила экс-фигуристка.

В январе МОК заявил о том, что рассматривает допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.