Навка: «Выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе не ставит под сомнение любовь спортсмена к Родине!»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что каждый российский спортсмен вправе принимать решение по поводу того, ехать ли на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе или нет.

«Полностью поддерживаю слова нашего президента, которые он неоднократно повторял, о том, что каждый спортсмен и федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх, как впрочем, на мой взгляд, и других крупных международных соревнованиях.

С точки зрения спортсменки, которая всю жизнь, включая детство, юность, жила мыслью о победе на Олимпийских играх, посвятив всю жизнь спорту, достижениям и движению к этой цели, могу сказать, что это единственное честное и справедливое решение по отношению к спортсменам. Только тот человек, который прошел этот сложный спортивный путь преодоления, достижения, бесконечных тренировок, отказа от многого во имя заветной мечты, имеет право решать, ехать ему на Олимпийские игры под нейтральным флагом или нет.

Это ни в коей мере не ставит под сомнение его любовь к Родине, флагу, гимну и стране! Это лишний раз доказывает силу характера русского спортсмена, дух которого не сломить!» - написала Навка в Telegram-канале.