Ефимова рассказала о возможном выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о планах подать заявку на нейтральный статус для участия на Олимпиаде-2024.

«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями», — приводит слова Ефимовой Metaratings.ru.

32-летняя Ефимова 6 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 7 раз чемпионата Европы. Также она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.