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Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду сохраняют шансы на участие в Олимпиаде

Мария Гусева
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх 2024 года, несмотря на пропуск чемпионата мира в Японии.

Ранее стало известно, что россияне пропустят чемпионат мира по водным видам спорта в Японии, так как Международная федерация плавания (World Aquatics) собирается рассмотреть вопрос их допуска не раньше июля, на который намечен старт турнира.

«Эта новость нас не удивила, мы понимали, что вряд ли попадаем на чемпионат мира в Японии, потому что даже в случае допуска мы бы столкнулись с проблемой получения виз, — цитирует ТАСС Дружинина. — В этом году у нас будет еще один отборочный старт — чемпионат Европы в Польше, который мы тоже пропустим. Но у нас остается возможность отобраться на Олимпиаду в следующем году, если попадем на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в феврале. Мы очень рассчитываем, что выступим на этом турнире».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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